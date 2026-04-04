Des Quatre Saisons au DJ set : un voyage artistique et festif, Musée de l’abbaye, Saint-Claude

Des Quatre Saisons au DJ set : un voyage artistique et festif Samedi 23 mai, 18h00 Musée de l’abbaye Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, laissez-vous surprendre par une soirée sensible et festive au musée.

Dès 18h30, partez pour une déambulation picturale et musicale autour des Quatre Saisons de Vivaldi. Cette expérience immersive, proposée avec le Festival de musique du Haut-Jura, sera portée par la présence de Julien Chauvin au violon, directeur musical du Concert de la Loge. Une invitation à redécouvrir les collections et le sous-sol archéologique sous un regard inédit.

Sur réservation : https://www.billetweb.fr/la-nuit-europeenne-des-musees1&multi=35895&margin=no_margin&color=635BFF&parent=festival-musique-haut-jura&margin=no_margin&color=635BFF

À partir de 19h30, prolongez la soirée dans le jardin avec un DJ set, dans une ambiance conviviale, avec possibilité de se rafraîchir sur place.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Musée de l’abbaye 3 Place de l’Abbaye, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384381260 http://museedelabbaye.fr [{« link »: « https://www.billetweb.fr/la-nuit-europeenne-des-musees1&multi=35895&margin=no_margin&color=635BFF&parent=festival-musique-haut-jura&margin=no_margin&color=635BFF »}] Une exceptionnelle collection d’art nichée dans un écrin de verdure.

Bénéficiant d’une architecture audacieuse ouverte sur le paysage extérieur, ce musée renferme une collection de peintures et de dessins de la fin du XIXe siècle aux années 1980. Plusieurs générations d’artistes se succèdent autour de Bonnard, Vuillard, Vallotton, Dufy et d’autres peintres affiliés à l’École de Paris dont les peintres donateurs, Guy Bardone et René Genis.

À l’occasion de la Nuit des musées, laissez-vous surprendre par une soirée sensible et festive au musée.

©HJSC