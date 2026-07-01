DES SORCIÈRES COMME LES AUTRES, Le SAX, Achères

Informations pratiques

DES SORCIÈRES COMME LES AUTRES Vendredi 29 janvier 2027, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T23:30:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T23:30:00+01:00

Cinq artistes, cinq univers et un même fil rouge : l’héritage d’Anne Sylvestre. Entre chansons, confidences, humour et émotion, Des sorcières comme les autres fait dialoguer les générations et résonner des textes toujours aussi actuels. Une création collective, libre et lumineuse, portée par des voix singulières qui célèbrent la force des mots et le plaisir d’être ensemble.

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/des-sorcieres-comme-les-autres »}]

Des Sorcières Comme Les Autres Chanson

DR