Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

«Des yeux au bout des doigts» organisé par Patchwork Côte d’Opale

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Boulogne-sur-Mer

Victoria vous propose de découvrir l’alphabet Braille à l’aide d’exercices simples de lecture et d’écriture en utilisant la machine et la tablette Braille.

Venez vivre une expérience unique et enrichissante.

Groupe de 05 personnes maximum

Collation partagé

PAF: 1€ pour les feuilles cartonnées

Organisé par Association Patchwork Côte d’Opale

Atelier chez l’habitant- Inscription préalable obligatoire- Nombre de places limité

Tarif Soit PAF découverte association (1 activité): 5€

Soit adhésion annuelle à l’association 12€/15€ (Accès à l’ensemble des activités de l’année)

De 14h30 à 17h. .

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France asso-patchwork@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement «Des yeux au bout des doigts» organisé par Patchwork Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale