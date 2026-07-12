«Des yeux au bout des doigts» organisé par Patchwork Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer
samedi 3 octobre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
«Des yeux au bout des doigts» organisé par Patchwork Côte d’Opale
Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Boulogne-sur-Mer
Victoria vous propose de découvrir l’alphabet Braille à l’aide d’exercices simples de lecture et d’écriture en utilisant la machine et la tablette Braille.
Venez vivre une expérience unique et enrichissante.
Groupe de 05 personnes maximum
Collation partagé
PAF: 1€ pour les feuilles cartonnées
Organisé par Association Patchwork Côte d’Opale
Atelier chez l’habitant- Inscription préalable obligatoire- Nombre de places limité
Tarif Soit PAF découverte association (1 activité): 5€
Soit adhésion annuelle à l’association 12€/15€ (Accès à l’ensemble des activités de l’année)
De 14h30 à 17h. .
Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France asso-patchwork@hotmail.com
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English :
L’événement «Des yeux au bout des doigts» organisé par Patchwork Côte d’Opale Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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