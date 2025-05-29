Descente de la Saône de Rigny à Gray Gray
Descente de la Saône de Rigny à Gray Gray mardi 14 juillet 2026.
Gray
Descente de la Saône de Rigny à Gray
Club de Kayak de Gray Gray Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 13:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez découvrir le kayak en faisant une descente de la Saône de Rigny à Gray le 14 juillet 2026.
10€ par personne, comprenant le covoiturage jusqu’à Rigny, la descente de la Saône et du déversoir du pont de pierre et un gouter offert à la fin du parcours.
Activité ouverte à tous adultes, enfants accompagnés.
Prérequis savoir nager, tenue confortable et adaptée, chaussures fermées. Le matériel de sécurité est fourni par le club de kayak de Gray.
Accueil au club de kayak au 29 quai Mavia à Gray à partir de 13H00 (route d’Essertey). Covoiturage jusqu’à la zone de départ à la plage de Rigny à 13H30. Départ de l’excursion à 14H30. Gouter offert sur le site de la plage de Gray. Descente du déversoir du pont de pierre et retour au club vers 17H00.
Réservation obligatoire avec paiement.
Initiation encadrée par les membres du club.
Une expérience unique au coeur de la nature.
Un moment convivial en famille ou entre amis.
Plus d’informations au 07 82 90 96 07 ou par mail canoekayakgray@gmail.com
Le club de kayak se réserve le droit d’annuler ou reporter en cas de conditions météorologiques non favorables. .
Club de Kayak de Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 90 96 07 canoekayakgray@gmail.com
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English : Descente de la Saône de Rigny à Gray
L’événement Descente de la Saône de Rigny à Gray Gray a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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