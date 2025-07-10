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Descente en rappel des Tours Vilmouth Châtellerault

mardi 7 juillet 2026 · Châtellerault

Descente en rappel des Tours Vilmouth Châtellerault

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
La Manu Tours Vilmouth
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Descente en rappel des Tours Vilmouth

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-30 2026-08-27

Venez tester une découverte insolite des Tours Vilmouth de la Manufacture de Châtellerault.
Une descente en rappel, à l’aide des techniques de spéléologie, depuis le haut de la passerelle située à 18m de hauteur.
Le Spéléo Club Châtelleraudais prête le matériel. Il faut venir avec une tenue adéquate haut à manches longues, pantalon et chaussures fermantes.   .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Descente en rappel des Tours Vilmouth

L’événement Descente en rappel des Tours Vilmouth Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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