Informations pratiques

Châtellerault

Descente en rappel des Tours Vilmouth

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-30 19:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-30 2026-08-27

Venez tester une découverte insolite des Tours Vilmouth de la Manufacture de Châtellerault.

Une descente en rappel, à l’aide des techniques de spéléologie, depuis le haut de la passerelle située à 18m de hauteur.

Le Spéléo Club Châtelleraudais prête le matériel. Il faut venir avec une tenue adéquate haut à manches longues, pantalon et chaussures fermantes. .

La Manu Tours Vilmouth Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Descente en rappel des Tours Vilmouth

L’événement Descente en rappel des Tours Vilmouth Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne