Descriptif et explication sur le Parcours mémoriel Marx Dormoy, Montluçon Tourisme, Montluçon
samedi 19 septembre 2026 · Montluçon Tourisme · Montluçon
Informations pratiques
Descriptif et explication sur le Parcours mémoriel Marx Dormoy Samedi 19 septembre, 10h00 Montluçon Tourisme Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Montluçon pour présentation et explications sur le dépliant : parcours mémoriel Marx Dormoy initié par Montluçon Patrimoine en collaboration avec Montluçon Tourisme.
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©Montluçon Patrimoine
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