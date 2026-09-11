UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montluçon

Descriptif et explication sur le Parcours mémoriel Marx Dormoy, Montluçon Tourisme, Montluçon

samedi 19 septembre 2026 · Montluçon Tourisme · Montluçon

Descriptif et explication sur le Parcours mémoriel Marx Dormoy, Montluçon Tourisme, Montluçon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Montluçon Tourisme
Adresse
67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon
Ville
03100 Montluçon
Département
Allier

Descriptif et explication sur le Parcours mémoriel Marx Dormoy Samedi 19 septembre, 10h00 Montluçon Tourisme Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rendez-vous devant l’office de tourisme de Montluçon pour présentation et explications sur le dépliant : parcours mémoriel Marx Dormoy initié par Montluçon Patrimoine en collaboration avec Montluçon Tourisme.
Se munir d’un smartphone.

Montluçon Tourisme 67 ter Boulevard de Courtais 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 05 11 44 http://www.montlucon-tourisme.fr
Rendez-vous devant l’office de tourisme de Montluçon pour présentation et explications sur le dépliant : parcours mémoriel Marx Dormoy initié par Montluçon Patrimoine en collaboration avec Montluçon …

©Montluçon Patrimoine

À voir aussi à Montluçon (Allier)