Désoeuvrer les stéréoptypes Périgueux

Désoeuvrer les stéréoptypes

14 h 30 | DÉSOEUVRER LES STÉRÉOTYPES dans le cadre du mois des droits des femmes

[ rencontre musées ] org. IUT, MAAP, Odyssée | tout public | gratuit réservation conseillée

Dans le cadre du Mois des droits des femmes, sept étudiantes du BUT Carrières sociales, parcours animation sociale et socioculturelle vous accueillent pour une animation théâtralisée, ouverte à tous les publics, autour des représentations filles/garçons. Cette visite met en regard les œuvres du musée et des personnages du spectacle Blanc Flocon , présenté à 17h à l’Odyssée, afin d’interroger les stéréotypes et les rôles de genre. Durée 1h30 .

English : Désoeuvrer les stéréoptypes

2:30 pm | DISCOVERING STEREOTYPES as part of Women’s Rights Month

[ meeting ? museums ] org. IUT, MAAP, Odyssée | all public | free ? reservation recommended

