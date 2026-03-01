Dessin Manga Magasin DALBE Salon-de-Provence

Dessin Manga

Samedi 14 mars 2026 de 15h à 18h.

Samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h.

Samedi 18 avril 2026 de 15h à 18h.

Mardi 21 avril 2026 de 15h à 18h.

Samedi 9 mai 2026 de 15h à 18h.

Samedi 23 mai 2026 de 15h à 18h.

Samedi 6 juin 2026 de 15h à 18h. Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-03-14 18:00:00

2026-03-14 2026-03-28 2026-04-18 2026-04-21 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06

L’Hirondelle créative propose de s’initier au dessin de Manga

Dès 6 ans.



Inscriptions au 04 90 17 21 91 ou par mail dalbesalon@orange.fr .

Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 21 91 dalbesalon@orange.fr

English :

L’Hirondelle créative offers an introduction to Manga drawing

