Dessin Manga Magasin DALBE Salon-de-Provence

Dessin Manga
Samedi 14 mars 2026 de 15h à 18h.
Samedi 28 mars 2026 de 15h à 18h.
Samedi 18 avril 2026 de 15h à 18h.
Mardi 21 avril 2026 de 15h à 18h.
Samedi 9 mai 2026 de 15h à 18h.
Samedi 23 mai 2026 de 15h à 18h.
Samedi 6 juin 2026 de 15h à 18h. Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-28 2026-04-18 2026-04-21 2026-05-09 2026-05-23 2026-06-06
L’Hirondelle créative propose de s’initier au dessin de Manga
Dès 6 ans.
Inscriptions au 04 90 17 21 91 ou par mail dalbesalon@orange.fr .
Magasin DALBE 860 Boulevard des Ventadouiro Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 17 21 91 dalbesalon@orange.fr
English :
L’Hirondelle créative offers an introduction to Manga drawing
