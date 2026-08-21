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Dessin participatif, Médiathèque de Cluses, Cluses

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Cluses · Cluses

Dessin participatif, Médiathèque de Cluses, Cluses

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Cluses
Adresse
1325 avenue Georges Clémenceau Cluses
Ville
74300 Cluses
Département
Haute-Savoie
Tarif
A partir de 5 ans

Dessin participatif Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie

A partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Dessin participatif avec Mélody Pépin, illustratrice et professeure de dessin

Venez nous aider à décorer la médiathèque en créant de jolis tableaux.

Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr
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©Ville de Cluses

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