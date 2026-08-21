AGENDA · Cluses
Dessin participatif, Médiathèque de Cluses, Cluses
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Cluses · Cluses
Informations pratiques
Dessin participatif Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie
A partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Dessin participatif avec Mélody Pépin, illustratrice et professeure de dessin
Venez nous aider à décorer la médiathèque en créant de jolis tableaux.
Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr
Biblis en folie 2026
©Ville de Cluses
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