Dessin participatif, Médiathèque de Cluses, Cluses

Informations pratiques

Dessin participatif Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque de Cluses Haute-Savoie

A partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Dessin participatif avec Mélody Pépin, illustratrice et professeure de dessin

Venez nous aider à décorer la médiathèque en créant de jolis tableaux.

Médiathèque de Cluses 1325 avenue Georges Clémenceau Cluses Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 97 63 http://mediatheques-cluses.fr

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