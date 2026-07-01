Dessine ton fantôme… En slip, avec Marion Puech, Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse

Informations pratiques

Dessine ton fantôme… En slip, avec Marion Puech Jeudi 9 juillet, 16h00 Bibliothèque Bonnefoy Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T16:00:00+02:00 – 2026-07-09T17:30:00+02:00

Jeudi 9 juillet – 16h

Viens rencontrer l’autrice du Fantôme en slip et participer à un atelier de dessin pour faire ton propre fantôme.

Bibliothèque Bonnefoy

À partir de 6 ans

Sur inscription au 05 81 91 79 81

Durée : 1h à 1h30

Bibliothèque Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 81 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-bonnefoy [{« type »: « phone », « value »: « 05 81 91 79 81 »}] Bibliothèque jeunesse ouverte en 1984 sur 200 m2.Elle propose 11 000 documents et 30 magazines. Bus : ligne 38 – arrêt AragoVélô Toulouse : station 126 – 18, rue Bonnefoy

Viens rencontrer l’autrice du Fantôme en slip et participer à un atelier de dessin pour faire ton propre fantôme.