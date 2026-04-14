Dessiner des mangas (8 – 12 ans), Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Dessiner des mangas (8 – 12 ans) Mercredi 22 avril, 14h30 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Mercredi 22 avril – 14h30

En 2h, les participants découvriront les bases du dessin manga et réaliseront une illustration de personnage avec un décor simple, en travaillant la composition du croquis à la couleur, en technique traditionnelle.

Un atelier Voyage au cœur du Japon, axé sur le dessin, l’observation et la création personnelle.

Bibliothèque Roseraie

Durée : 2h – Sur inscription au 05 31 22 95 35

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 35 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

Un atelier Voyage au cœur du Japon, axé sur le dessin, l’observation et la création personnelle.