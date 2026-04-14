Dessiner des mangas (8 – 12 ans), Bibliothèque Roseraie, Toulouse
Dessiner des mangas (8 – 12 ans), Bibliothèque Roseraie, Toulouse mercredi 22 avril 2026.
Dessiner des mangas (8 – 12 ans) Mercredi 22 avril, 14h30 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:30:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00
Mercredi 22 avril – 14h30
En 2h, les participants découvriront les bases du dessin manga et réaliseront une illustration de personnage avec un décor simple, en travaillant la composition du croquis à la couleur, en technique traditionnelle.
Un atelier Voyage au cœur du Japon, axé sur le dessin, l’observation et la création personnelle.
Bibliothèque Roseraie
Durée : 2h – Sur inscription au 05 31 22 95 35
Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 35 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Un atelier Voyage au cœur du Japon, axé sur le dessin, l’observation et la création personnelle.
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