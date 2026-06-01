Saint-Loup-Lamairé

Dessinez la musique une playlist à croquer !

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Venez interpréter les sons avec des couleurs et des traits à la veille de la Fête de la Musique. Animation gratuite, accessible à partir de 6 ans. Rendez-vous de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. La Micro-Folie propose de nombreuses animations tout au long du mois de juin sur le thème de la musique et du voyage sonore, en prévision de la Fête de la Musique. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Dessinez la musique une playlist à croquer !

L’événement Dessinez la musique une playlist à croquer ! Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-02 par CC Airvaudais Val du Thouet