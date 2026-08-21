Destination expo : « Paysage de papier », Musée de l’Hospice Comtesse, Lille
mercredi 30 septembre 2026 · Musée de l'Hospice Comtesse · Lille
Informations pratiques
Destination expo : « Paysage de papier » Mercredi 30 septembre, 14h30, 16h15 Musée de l’Hospice Comtesse Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-30T14:30:00+02:00 – 2026-09-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-30T16:15:00+02:00 – 2026-09-30T17:45:00+02:00
Visite-atelier : Découvre, au coeur de l’exposition, l’art de la tapisserie et le savoir-faire des maîtres liciers. En atelier, expérimente, par l’entrecroisement de bandes de papier découpées, le geste de l’artisan textile et compose un paysage de papiers tressés.
14h30 pour les 6/8 ans
16h15 pour les 9/12 ans
Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la Monnaie 59000 Lille Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 36 84 00 http://mhc.lille.fr https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse;https://www.facebook.com/museehospicecomtesse/;https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=094c2f2b-98d4-406f-899b-890d2be9e6f2;https://www.instagram.com/museehospicecomtesse/;https://www.linkedin.com/company/101684415/admin/feed/posts/ [{« type »: « email », « value »: « reservationmhc@mairie-lille.fr »}] Situé dans le coeur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre, l’Hospice Comtesse abrite un musée d’art et d’histoire de la ville, de l’Ancien Régime à la Révolution Française. Patrimoine emblématique, la cour d’honneur de cet ancien hôpital offre un panorama de l’art de bâtir à Lille du XVe au XVIIIe siècle. Les collections et les salles d’ambiance telles que la cuisine, le réfectoire ou la lingerie, rappellent la vocation hospitalière du lieu et évoquent toute l’intimité d’une maison flamande des siècles passées. La prestigieuse salle des malades accueille, une à deux fois par an, les expositions temporaires. A 15 min à pied des gares SNCF Lille-Flandres et Lille-Europe / A 10 min à pied de la station de métro Rihour (ligne 1) / La navette du Vieux-Lille (arrêt à la demande) / Station V’Lille à proximité
Initiation au tressage en papier
MHC, Lille
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