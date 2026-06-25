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Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges

Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges

Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges lundi 23 novembre 2026.

Adresse
12 Boulevard de Fleurus
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
lundi 23 novembre 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Limoges

Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026

12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-23 12:00:00
fin : 2026-11-24 14:00:00

Date(s) :
2026-11-23 2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28

Chaque jour, du lundi 23 au samedi 28 novembre, à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, 12 boulevard de Fleurus, des rendez-vous gratuits autour de personnalités de la filière musicale, artistique et économique.
Au cours de la semaine rencontrez directeurs artistiques, journalistes, musiciens, éclairagistes, scénographes, vendeurs d’instruments à vents… Assistez à un mini concert, visionnez un documentaire et echangez avec nos intervenantstout au long de la semaine.
Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles. Réservations conseillées.   .

12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87  contact@eclatsdemail.com

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English : Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole

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