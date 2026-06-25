Limoges

Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026

12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-23 12:00:00

fin : 2026-11-24 14:00:00

Date(s) :

2026-11-23 2026-11-24 2026-11-25 2026-11-26 2026-11-27 2026-11-28

Chaque jour, du lundi 23 au samedi 28 novembre, à l’Office de Tourisme de Limoges Métropole, 12 boulevard de Fleurus, des rendez-vous gratuits autour de personnalités de la filière musicale, artistique et économique.

Au cours de la semaine rencontrez directeurs artistiques, journalistes, musiciens, éclairagistes, scénographes, vendeurs d’instruments à vents… Assistez à un mini concert, visionnez un documentaire et echangez avec nos intervenantstout au long de la semaine.

Capacité d’accueil, 40 personnes dans la mesure des places disponibles. Réservations conseillées. .

12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 contact@eclatsdemail.com

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English : Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Destination Jazz Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole