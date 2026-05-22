Destockage Art’R de la Récup TARBES Tarbes
Destockage Art’R de la Récup TARBES Tarbes lundi 25 mai 2026.
Tarbes
Destockage Art’R de la Récup
TARBES 27 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Art’R de la Récup vous accueille dans une ambiance conviviale pour sa réouverture après travaux.
Venez nombreux !
BON À SAVOIR
– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.
– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…
.
TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com
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English :
Art’R de la Récup welcomes you in a friendly atmosphere for its reopening after renovation.
Come one, come all!
GOOD TO KNOW
– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.
– We offer Art, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling workshops…
L’événement Destockage Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Tarbes|CDT65
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