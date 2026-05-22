Destockage Art’R de la Récup TARBES Tarbes

Tarbes

Destockage Art’R de la Récup

TARBES 27 avenue des Forges Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Art’R de la Récup vous accueille dans une ambiance conviviale pour sa réouverture après travaux.

Venez nombreux !

BON À SAVOIR

– Toute l’année, les bénévoles vous accueillent du lundi au samedi de 14h à 18h.

– Nous proposons des ateliers Arts plastiques, Aquarelle, Acrylique, Couture, Yoga du rire, Origami, Contes…

.

TARBES 27 avenue des Forges Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 45 38 59 tierslieudesforges65@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Art’R de la Récup welcomes you in a friendly atmosphere for its reopening after renovation.

Come one, come all!

GOOD TO KNOW

– All year round, our volunteers welcome you from Monday to Saturday, 2pm to 6pm.

– We offer Art, Watercolor, Acrylic, Sewing, Laughter Yoga, Origami, Storytelling workshops…

L’événement Destockage Art’R de la Récup Tarbes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de Tarbes|CDT65