« DÉTAIRE-TOI ! » DE CLÉMENTINE LE BARS, Théâtre Jules Julien, Toulouse
« DÉTAIRE-TOI ! » DE CLÉMENTINE LE BARS, Théâtre Jules Julien, Toulouse mardi 16 juin 2026.
« DÉTAIRE-TOI ! » DE CLÉMENTINE LE BARS Mardi 16 juin, 18h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne
Entrée libre sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-16T18:00:00+02:00 – 2026-06-16T18:30:00+02:00
Vendredi 12 juin à 19h
Samedi 13 juin à 16h30
Mardi 16 juin à 18h
Durée : 30 minutes
Quel est le lien entre le vivant que l’on apprend à refouler loin à l’intérieur de nous, et le vivant que nous foulons tous les jours ?
Aha, mystère et boule de gomme…
Et bien nous allons ici tenter de naviguer sur une terre aride pour trouver la source qui redonnnerait de l’eau à la Terre et à nos coeurs car :
« Dans ce monde qui se dessèche, si nous ne voulons pas mourir de soif, il nous faudra à chacune et chacun d’entre nous, devenir Source. » Christiane Singer
Distribution :
Jeu : Joanna Lods, Axel Fauvel, Clémentine Le Bars
Regard extérieur : Esteban Pablo
Mise en scène : Clémentine Le Bars, Esteban Pablo
Musique : Margaux Migliorero, Esteban Pablo
Accompagnée par : Hugues Chabalier, Sylvine Lepel-Cointet
Informations pratiques :
Lieu : Parc du Sacré-Cœur – 72 Avenue de Rangueil
Rassemblement devant le théâtre et départ pour le parc à l’heure de la représentation (12 min de marche)
Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil
→ Projet personnel de Clémentine Le Bars, Cycle Spécialisé 3e année théâtre Conservatoire de Toulouse
Copyright : Clémentine Le Bars
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