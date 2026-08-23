AGENDA · Montauban
Détenus à tout prix l’Espace VO Montauban
vendredi 9 octobre 2026 · l'Espace VO · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Détenus à tout prix
l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 21:00:00
fin : 2026-10-09 22:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10
On ne choisit pas sa famille…
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l’Espace VO 1899 chemin de paulet Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 14 20 02 45 lespacevo@gmail.com
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English : Retained at all costs
You don’t get to choose your family…
L’événement Détenus à tout prix Montauban a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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