Chanac

DETOURS DU MONDE BARRUT

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Erwan Billon Chant, percussions

Titouan Billon Chant, percussions

Delphine Grellier Chant, percussions

Olivier Grolleau Chant, percussions

Samuel Grolleau Chant, percussions

Audrey Hoyuelos Chant, percussions

Maud Seguier Chant, percussions

Jordi Cantagrill Percussions

Barrut est un collectif vocal occitan qui fait résonner une parole à la fois ancienne et profondément contemporaine.

Composé de voix venues de différents horizons du sud, le groupe puise dans les traditions polyphoniques pour en proposer une lecture libre et engagée. Ici, les chants deviennent matière vivante ils portent des récits, des tensions, des élans, et font émerger une poésie ancrée dans le monde d’aujourd’hui.

Leur musique avance sur une ligne de crête, entre douceur et rugosité, entre souffle collectif et énergie brute. Les voix s’entrelacent, se heurtent parfois, puis se rejoignent, soutenues par des percussions puissantes. Une polyphonie habitée, traversée par une forme d’urgence, qui puise autant dans la mémoire que dans les luttes contemporaines.

Un moment intense, à la fois brut et profondément humain pour ouvrir la dernière soirée du festival. .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE BARRUT Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental