DETOURS DU MONDE BARRUT Chanac
DETOURS DU MONDE BARRUT Chanac samedi 18 juillet 2026.
Chanac
DETOURS DU MONDE BARRUT
Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23ème édition
Erwan Billon Chant, percussions
Titouan Billon Chant, percussions
Delphine Grellier Chant, percussions
Olivier Grolleau Chant, percussions
Samuel Grolleau Chant, percussions
Audrey Hoyuelos Chant, percussions
Maud Seguier Chant, percussions
Jordi Cantagrill Percussions
Barrut est un collectif vocal occitan qui fait résonner une parole à la fois ancienne et profondément contemporaine.
Composé de voix venues de différents horizons du sud, le groupe puise dans les traditions polyphoniques pour en proposer une lecture libre et engagée. Ici, les chants deviennent matière vivante ils portent des récits, des tensions, des élans, et font émerger une poésie ancrée dans le monde d’aujourd’hui.
Leur musique avance sur une ligne de crête, entre douceur et rugosité, entre souffle collectif et énergie brute. Les voix s’entrelacent, se heurtent parfois, puis se rejoignent, soutenues par des percussions puissantes. Une polyphonie habitée, traversée par une forme d’urgence, qui puise autant dans la mémoire que dans les luttes contemporaines.
Un moment intense, à la fois brut et profondément humain pour ouvrir la dernière soirée du festival. .
Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com
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English :
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23rd edition
L’événement DETOURS DU MONDE BARRUT Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental
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