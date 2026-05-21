DETOURS DU MONDE COUSCOUS CLAN & INVITÉS Chanac
DETOURS DU MONDE COUSCOUS CLAN & INVITÉS Chanac samedi 18 juillet 2026.
Chanac
DETOURS DU MONDE COUSCOUS CLAN & INVITÉS
Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23ème édition
Couscous Clan & invités Hommage à Rachid Taha
Couscous Clan
Idris Badarou Basse
Rodolphe Burger Guitare, voix, électronique
Maxime Delpierre Guitare
Hakim Hamadouche Mandole, voix
Franck Mantegari Batterie
Meddhy Ziouche Kenzi Bourras Clavier
Invités
Justin Adams Guitare, voix
Yousra Mansour (Bab’l Bluz) Voix, guitare, awisha
Sofiane Saidi Voix, claviers, électronique
Figure libre et inclassable, Rachid Taha a profondément marqué le paysage musical en faisant dialoguer rock, raï et musiques du monde. Artiste engagé et visionnaire, il a fait résonner dans ses chansons la colère, l’exil, la fête et la liberté, ouvrant des brèches encore largement explorées aujourd’hui.
Cet hommage, initié par Rodolphe Burger, réunit un cercle de musiciens complices, fidèles ou héritiers de cette énergie singulière. Parmi eux, Justin Adams, Sofiane Saidi ou encore Yousra Mansour, qui incarnent chacun à leur manière la vitalité de ces musiques en mouvement.
Au cœur de ce projet, le Couscous Clan — dernier groupe imaginé et formé ensemble par Rachid Taha et Rodolphe Burger — fait revivre cette matière brûlante. Sur scène, riffs acérés, rythmes incisifs et voix habitées redonnent toute leur puissance à ce répertoire. Plus qu’un hommage, c’est une célébration vivante. Une musique qui ne regarde pas en arrière, mais continue d’avancer, de vibrer, de rassembler.
Un hommage vibrant à une œuvre toujours en mouvement. Au pied de la tour de Chanac, Détours du Monde, en complicité avec le festival Arabesques, réunit un cercle de musiciens fidèles ou héritiers de cette énergie singulière. .
Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com
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English :
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23rd edition
L’événement DETOURS DU MONDE COUSCOUS CLAN & INVITÉS Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental
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