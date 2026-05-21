DETOURS DU MONDE FATOUMATA DIAWARA Chanac
DETOURS DU MONDE FATOUMATA DIAWARA Chanac samedi 18 juillet 2026.
Chanac
DETOURS DU MONDE FATOUMATA DIAWARA
Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23ème édition
Détours du Monde a croisé très tôt la route de Fatoumata Diawara. En 2015, elle marquait le festival d’un concert magnifique aux côtés de Roberto Fonseca, avant de revenir en 2017 avec Hindi Zahra. Deux moments forts !
Avec son allure de grande prêtresse moderne, Fatoumata Diawara s’impose aujourd’hui comme l’une des grandes voix de la scène africaine contemporaine. Dans la lignée de figures majeures comme Rokia Traoré ou Oumou Sangaré, elle porte une musique profondément ancrée dans les traditions mandingues, tout en l’ouvrant à des formes résolument actuelles.
Chantant en bambara, elle construit un univers libre, nourri de nombreuses collaborations, de -M- à Herbie Hancock, en passant par Damon Albarn, où les influences circulent sans jamais diluer son identité. Une artiste qui, depuis ses débuts, n’hésite pas à porter une parole forte, abordant des sujets longtemps restés tabous.
Son dernier projet révèle une facette plus intime de son travail. Dans une écriture épurée, elle explore les épreuves, les tensions et les élans qui traversent son parcours, entre vulnérabilité et puissance. Une musique habitée, où l’expérience personnelle rejoint une dimension universelle.
À Chanac, au pied de la tour, elle livrera un concert intense et généreux. Un rendez-vous majeur du festival, à ne pas manquer. .
Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com
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English :
FESTIVAL 2026
Détours du Monde 23rd edition
L’événement DETOURS DU MONDE FATOUMATA DIAWARA Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental
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