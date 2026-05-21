Chanac

DETOURS DU MONDE FORRÓ MAGNÉTICO

Place du Plo Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Tout comme dans un champ magnétique, Carlos Valverde établit une forte interaction avec le public, à travers la musique et la danse.

Le spectacle a une forte influence du Forró (Xote, Baião, Xaxado, Arrasta-pé) et d’autres rythmes de la culture populaire brésilienne (Maracatu, Coco, Cirandas, Caboclinho et Cavalo Marinho) toujours connectée avec le monde d’aujourd’hui.

Le répertoire repose sur ses compositions et est

interprété par trois instruments originaux: Pífano, Viola et Rabeca, accompagnés d’un ensemble de percussions traditionnelles: Zabumba, Triângulo, Pandeiro et Ganzá. .

Place du Plo Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE FORRÓ MAGNÉTICO Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental