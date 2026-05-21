Chanac

DETOURS DU MONDE LAS PANTERAS

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Martha Galarraga Voix

Eliene Castillo Voix

Guillaume Bouthié Basse

Tristan Perrin Claviers

Arjuna Mariapin Batterie

Duo afro-cubain formé par Martha Galarraga et Eliene Castillo, Las Panteras portent une musique à la fois combative et profondément vivante.

À travers leur projet Hasta Cuándo, elles affirment une parole libre, nourrie par un afro-féminisme latino assumé. Leurs textes abordent sans détour des thèmes comme le racisme, la condition des femmes ou les contradictions sociales, tout en laissant une place essentielle au corps, à la danse et à la célébration.

Leur musique mêle rythmes afro-cubains, reggae, funk, rap et sonorités électroniques. Une matière hybride, à la fois sensible et frontale, où les voix se répondent, s’entrelacent et portent une énergie directe.

Sur scène, elles avancent à deux, avec une présence forte et une complicité évidente. Une musique qui ne sépare pas mais rassemble, qui questionne autant qu’elle fait danser.

La nuit se prolongera avec une énergie brute et fédératrice. Un final vibrant pour cette 23e édition, entre engagement et fête. .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE LAS PANTERAS Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental