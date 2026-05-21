Chanac

DETOURS DU MONDE MAYA KAMATY

Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 00:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23ème édition

Maya Kamaty Chant, machines

Arjuna Mariapin Batterie

Maya Kamaty trace depuis ses débuts un chemin singulier, entre héritage réunionnais et écritures contemporaines. Son point d’ancrage reste le même faire du créole une langue vivante, universelle, capable de porter une parole libre et engagée.

Portée par une voix limpide et habitée, elle s’appuie sur le maloya, musique de résistance de son île, pour en proposer une lecture personnelle, en mouvement constant. Au fil de ses créations, elle a fait évoluer son univers, passant d’une forme acoustique à une écriture plus directe, plus tendue, où se mêlent rythmiques urbaines, textures électroniques et énergie brute.

Avec Sovaz, son dernier projet, elle affirme une expression plus incisive. Les mots se font plus tranchants, les pulsations plus sèches, et la musique avance sans détour, portée par une urgence qui puise autant dans la rue que dans la mémoire.

Accompagnée de son batteur, le concert promet d’être percutant avec une présence intense, entre tension et énergie, pour un concert à la fois frontal et profondément habité. .

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 6 43 01 12 27 detoursdumonde@gmail.com

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English :

FESTIVAL 2026

Détours du Monde 23rd edition

L’événement DETOURS DU MONDE MAYA KAMATY Chanac a été mis à jour le 2026-05-21 par Conseil Départemental