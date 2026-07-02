Détritus From Mars, Gare d’eau des Bois-Blancs, Lille

Informations pratiques

Détritus From Mars Samedi 26 septembre, 14h00 Gare d’eau des Bois-Blancs Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Heureusement, ils en profitent pour installer une buvette, et font découvrir leur culture par une exposition surprenante, quelques concerts de leur cru, et même un spectacle de marionnettes. Ils sont finalement bien sympathiques.

Détritus From Mars est une ode au recyclage, une guinguette de l’espace, où le public est fortement encouragé à venir danser vêtu de ses plus beaux déchets.

Curation : Thomas Suire (Infecticide)

En partenariat avec Urban Boat

Dans le cadre de Sustain 2026 – Respiration créative & réflexion collective – Musique, tables rondes, créations, ateliers – A Lille et dans la métropole lilloise, du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026.

Gare d’eau des Bois-Blancs Quai de l’ouest 59 000 Lille Lille 59373 Bois-Blancs Nord [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Alerte, les martiens débarquent ! En soucoupe flottante, ils se permettent de déverser tous leurs déchets ménagers sur nos belles plages de France. Un vrai scandale !

DR