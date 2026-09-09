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AGENDA · Brest

Deus’ta! La fête de la culture Bretonne Les Ateliers des Capucins Brest

vendredi 30 octobre 2026 · Les Ateliers des Capucins · Brest

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Lieu
Les Ateliers des Capucins
Adresse
25 rue de Pontaniou
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Deus’ta! La fête de la culture Bretonne

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-30

Le rendez-vous de la culture bretonne fait son retour avec une programmation riche fest-deiz, fest-noz, musiques actuelles et autres découvertes autour de la culture bretonne, dans une ambiance unique, portée par des bénévoles passionnés.

Au programme

30 Octobre
Veillée en breton (maîtrise de la langue bretonne requise)

31 Octobre Fest deiz ha noz

13h Kevrenn Sant Mark
14h45 Gloaguen / Le Henaff (initiation à la danse)
16h CBAP
17h30 Cornec Trebaol
18h30 Red Cardell
20h15 Blain / Leyzour
21h45 Eris
23h30 Plantec

1er Novembre Fête bretonne
10h30 Bagad ADARRE
11h Festig
12h15 Eostiged ar Stagala
13h30 Karaoké Social Club
16h- Ar Grall Carré Corre

Déambulation de Sonerien Bro Leon
Infos pratiques
Restauration sur place
Diverses activités également présentes sur le site en plus des concerts stands, jeux bretons, gouren, village enfants…
Un vestiaire sera disponible.
Les paiements sur le festival se feront uniquement par tickets Une billetterie sera présente sur le site   .

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Deus’ta! La fête de la culture Bretonne Brest a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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