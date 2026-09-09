Deus’ta! La fête de la culture Bretonne Les Ateliers des Capucins Brest

Informations pratiques

Brest

Deus’ta! La fête de la culture Bretonne

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-30

Le rendez-vous de la culture bretonne fait son retour avec une programmation riche fest-deiz, fest-noz, musiques actuelles et autres découvertes autour de la culture bretonne, dans une ambiance unique, portée par des bénévoles passionnés.

Au programme

30 Octobre

Veillée en breton (maîtrise de la langue bretonne requise)

31 Octobre Fest deiz ha noz

13h Kevrenn Sant Mark

14h45 Gloaguen / Le Henaff (initiation à la danse)

16h CBAP

17h30 Cornec Trebaol

18h30 Red Cardell

20h15 Blain / Leyzour

21h45 Eris

23h30 Plantec

1er Novembre Fête bretonne

10h30 Bagad ADARRE

11h Festig

12h15 Eostiged ar Stagala

13h30 Karaoké Social Club

16h- Ar Grall Carré Corre

Déambulation de Sonerien Bro Leon

Infos pratiques

Restauration sur place

Diverses activités également présentes sur le site en plus des concerts stands, jeux bretons, gouren, village enfants…

Un vestiaire sera disponible.

Les paiements sur le festival se feront uniquement par tickets Une billetterie sera présente sur le site .

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Deus’ta! La fête de la culture Bretonne Brest a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue