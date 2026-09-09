Deus’ta! La fête de la culture Bretonne Les Ateliers des Capucins Brest
vendredi 30 octobre 2026 · Les Ateliers des Capucins · Brest
Informations pratiques
Brest
Deus’ta! La fête de la culture Bretonne
Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-30
Le rendez-vous de la culture bretonne fait son retour avec une programmation riche fest-deiz, fest-noz, musiques actuelles et autres découvertes autour de la culture bretonne, dans une ambiance unique, portée par des bénévoles passionnés.
Au programme
30 Octobre
Veillée en breton (maîtrise de la langue bretonne requise)
31 Octobre Fest deiz ha noz
13h Kevrenn Sant Mark
14h45 Gloaguen / Le Henaff (initiation à la danse)
16h CBAP
17h30 Cornec Trebaol
18h30 Red Cardell
20h15 Blain / Leyzour
21h45 Eris
23h30 Plantec
1er Novembre Fête bretonne
10h30 Bagad ADARRE
11h Festig
12h15 Eostiged ar Stagala
13h30 Karaoké Social Club
16h- Ar Grall Carré Corre
Déambulation de Sonerien Bro Leon
Infos pratiques
Restauration sur place
Diverses activités également présentes sur le site en plus des concerts stands, jeux bretons, gouren, village enfants…
Un vestiaire sera disponible.
Les paiements sur le festival se feront uniquement par tickets Une billetterie sera présente sur le site .
Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Deus’ta! La fête de la culture Bretonne Brest a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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