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Tournus

Deux dates deux Concerts à Tournus Pulse-Session- Tribute Pink Floyd

Salle les Arcades Tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-02

À Tournus, deux soirées pour revivre la magie de Pink Floyd avec tribute Pulse Session !

Les amateurs de musique et de grands classiques du rock ont rendez-vous à Tournus pour deux soirées exceptionnelles consacrées à l’univers de Pink Floyd.

Pulse Session tribute to Pink Floyd groupe Franc comtois originaire du Val d’amour et du bassin Dolois.

Composé de11 musicien(ne)s passionné(e)s au service d’un répertoire mythique, un light show exceptionnel, des vidéos exclusives.

Ce spectacle est un bel hommage à ce groupe désormais légendaire ! .

Salle les Arcades Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 17 93 21 contact@pulse-session-tribute.com

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English : Deux dates deux Concerts à Tournus Pulse-Session- Tribute Pink Floyd

L’événement Deux dates deux Concerts à Tournus Pulse-Session- Tribute Pink Floyd Tournus a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II