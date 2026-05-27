« Deux métiers, deux photographes » une exposition itinérante sur les grilles des jardins Ecole Du Breuil Paris
« Deux métiers, deux photographes » une exposition itinérante sur les grilles des jardins Ecole Du Breuil Paris mercredi 27 mai 2026.
Deux photographes
Frédéric Combeau et Sonia Yassa sont photographes à la Ville de Paris. Ils réalisent les
reportages et répondent à des commandes d’images, sur les thèmes liés aux
espaces verts et à l’environnement. À l’occasion de leurs missions, ils
rencontrent et observent les professionnels sur le terrain. Ils offrent ici
leur vision singulière. Frédéric Combeau propose un regard en noir et blanc sur
les jardiniers dans leur environnement. Sonia Yassa choisit de présenter un
reportage en couleur sur différents travaux des arboristes-élagueurs, auquel
deux photos de Frédéric Combeau sont intégrées.
Deux métiers : jardinier et arboriste-élagueur des espaces verts parisiens
Embellir le paysage urbain
Plus de 1 000 jardiniers travaillent quotidiennement, selon
des méthodes de gestion durable, pour l’exploitation et l’embellissement des 2 300
hectares de patrimoine vert de la Ville de Paris : près de 550 parcs et
jardins, des jardinières.
Planter et prendre soin des arbres
Avec plus de 200 000 arbres plantés dans les rues, les
espaces verts et les équipements municipaux, sans oublier plus de 300 000
arbres dans les bois de Boulogne et Vincennes, les arboristes élagueurs ont un
rôle essentiel pour le bien-être en ville.
La ville de Paris recrute
Travailler dans les espaces verts parisiens vous intéresse ? Toutes les informations sont sur paris.fr :
– La Ville de Paris recrute des jardiniers
– La Ville de Paris recrute des arboristes-élagueurs
Regards sur les jardiniers et les arboristes-élagueurs des espaces verts parisiens, une exposition photos itinérante actuellement visible sur les grilles de l’école Du Breuil
Du mercredi 27 mai 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ecole Du Breuil route de la Pyramide, Bois de Vincennes 75012 Paris
https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
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