Deux musées de la Ville de Paris ouvrent la porte gratuitement aux étudiants Musée d’Art Moderne de Paris PARIS

Le Palais Galliera et le Musée d’Art Moderne de Paris accueillent une programmation spécialement pensée pour les étudiants*, entre découvertes artistiques, visites et moments à partager.

Une occasion idéale de profiter de la culture, de s’inspirer et de vivre le musée à leur rythme, seul ou entre amis.

­** Un justificatif du statut étudiant sera demandé lors du contrôle d’accès.

Palais Galliera (75016)

Nocturne Savoir-faire · Vendredi 29 mai de 18h30 à 20h30

Dans le cadre de l’exposition Tisser, broder, sublimer. Les savoir-faire de la mode, le Palais Galliera propose de découvrir les gestes et techniques de plusieurs métiers d’art de la mode, chaque dernier vendredi du mois en nocturne.

Sélectionnez la date du 29 mai et le tarif « Gratuit – opération étudiante ».

Nocturnes Savoir-Faire Palais Galliera – musée de la Mode de Paris – 10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16e Du vendredi 29 mai 2026 au vendredi 26 juin 2026 Voir l’événement

Musée d’Art Moderne de Paris (75016)

REGARDS • et si nous parlions d’art ? · Dimanche 31 mai de 10h à 18h

À l’occasion de la 21ème édition de REGARDS · et si nous parlions d’art ?, le MAM Paris vous présente un projet original de médiation culturelle en collaboration avec l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales).

Le temps d’un après-midi, un groupe de jeunes chercheurs vous accueille dans l’exposition Brion Gysin. Le dernier musée et échange avec vous autour d’une œuvre que chacun a choisie et qui fait écho à ses recherches.

Sélectionnez la date du 31 mai et le tarif « Gratuit – opération étudiante ».

REGARDS : et si nous parlions d’art ? Musée d’Art Moderne de Paris – 11, avenue du Président Wilson, Paris 16e Du dimanche 31 mai 2026 Voir l’événement

Encore plus de sorties gratuites glissées dans les newsletters spéciales Que faire à Paris !

Bonne nouvelle pour tous les étudiants : les musées de la Ville de Paris vous ouvrent exceptionnellement leurs portes gratuitement.

Le dimanche 31 mai 2026

de 10h00 à 18h00

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit sous condition

De 0 à 17 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-31T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:30:00+02:00_2026-05-29T20:30:00+02:00;2026-05-31T10:00:00+02:00_2026-05-31T18:00:00+02:00

Musée d’Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 PARIS



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