Deux orgues à Sainte-Aurélie, concert et présentation, Église protestante Sainte-Aurélie, Strasbourg

Informations pratiques

Deux orgues à Sainte-Aurélie, concert et présentation Samedi 19 septembre, 17h00 Église protestante Sainte-Aurélie Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Entrez dans l’église Sainte-Aurélie et découvrez un événement rare : deux orgues d’exception résonnent ensemble, le Silbermann de 1718 et celui de l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, accueilli temporairement pendant sa restauration.

À 17h00, aura lieu un petit concert, puis une présentation des deux orgues par l’un des organistes titulaire à Sainte-Aurélie.

Église protestante Sainte-Aurélie Rue Martin Bucer 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0644241830 https://sainte-aurelie.fr/ https://www.facebook.com/SainteAurelieStrasbourg L’église a été construite selon toute vraisemblance vers le milieu du VIIIe siècle. D’abord dédiée à saint Maurice, elle le sera par la suite à sainte Aurélie.

Située à l’Ouest de Strasbourg, elle a été érigée sur un tumulus (emplacement d’un ancien cimetière) et se trouvait à côté d’une ancienne voie romaine : l’actuel Faubourg National. Parking Saint-Aurélie et Sainte-Marguerite. TRAM 2 : Arrêt : Faubourg National. Possibilité de se garer dans la cour pour les personnes à mobilité réduite.

Entrez dans l’église Sainte-Aurélie et découvrez un événement rare : deux orgues d’exception résonnent ensemble, le Silbermann de 1718 et celui de l’abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, accueilli sa à…

©Nathalie Leroy-Mandart