DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD
boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Entre humour et émotion, suivez le voyage rocambolesque de deux sœurs dans une comédie aussi tendre que déjantée.
Le Théâtre de l’Inattendu présente la pièce de théâtre Deux petites dames vers le Nord, de Pierre Notte, adaptée par Éric Puche.
À la suite du décès de leur mère, deux sœurs prennent la route vers le Nord avec une mission inattendue retrouver la tombe de leur père. Ce qui devait être un voyage de recueillement se transforme en une aventure aussi drôle qu’émouvante, ponctuée de disputes, de retrouvailles et de moments de tendresse.
Entre humour grinçant et émotion, cette comédie explore avec finesse les liens familiaux, le deuil et la résilience. Un spectacle touchant et plein de vie, où l’on rit autant que l’on s’émeut. .
boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34 infos@mjc-beziers.org
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English : DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD
Combining humor and %E9motion, follow the incredible journey of two sisters in a comedy that’s as tender as it is bizarre.
L’événement DEUX PETITES DAMES VERS LE NORD Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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