Deux Pierres d’un coup • Cie Charge Maximale de Rupture, La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie, Alès

Deux Pierres d’un coup • Cie Charge Maximale de Rupture 22 – 24 avril La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie Gard

Gratuit entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Deux as du trampoline, membres d’un collectif d’ingénieux, transforment un camion en agrès de cirque : d’une pierre deux coups ! On les attend au tournant…

Deux pierres d’un coup est une critique réjouissante du culte du résultat, quand la finalité prime sur le désir d’agir. Ici, un camion pour vagabonder, un trampoline, un mur, un mât chinois pour bondir et rebondir sans relâche. Rien de plus qu’un étonnant ballet, un terrain de jeu à partager.

Horaires et lieux à venir…

https://youtu.be/KiL-PmrJO3g

@Crédit photo : Charge Maximale de Rupture

La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie 155 rue Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 86 45 02 https://laverreriedales.fr [{« data »: {« author »: « mael thierry », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser de cru00e9ation Deux pierres d’un coup – Cie Charge Maximale de Rupture », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KiL-PmrJO3g/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KiL-PmrJO3g », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC7qzkWy7fWovfoAFyMKcG-g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/KiL-PmrJO3g »}]

Retrouvez-les à colorCIRCus, pour des performances dans les quartiers d’Alès. ColorCIRCus 2026 Performances et présentations