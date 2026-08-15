DEUX POIDS, TROIS MESURES STUDIO 55 Toulouse
vendredi 6 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
DEUX POIDS, TROIS MESURES
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 21:00:00
fin : 2026-11-07 22:30:00
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08
Un piano, un pianiste.
Des textes, deux comédiens.
Deux poids, quelques mesures…
Plusieurs syllabes et quatre mains !
Du Devos entre autres, et pas que. Car “une fois rien, c’est rien ; deux fois rien, ce n’est pas beaucoup, mais pour trois fois rien, on peut déjà s’acheter quelque chose, et pour pas cher.”
Alors autant venir en profiter ! It’s all inclusive my friends !
Nous nous proposons dans ce spectacle de raconter les errances d’un homme, d’un comédien qui se demande face à l’absurdité de la vie s’il a encore quelque chose à dire…
L’esprit des textes de Raymond Devos à la fois poétiques, comiques et parfois absurdes nous permet de tisser le fil de l’histoire de ce comédien et de son pianiste, bousculés par les questionnements et les doutes … Laurence Roy 20 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A piano, a pianist.
Some texts, two actors.
Two weights, a few measures?
Several syllables and four hands!
L’événement DEUX POIDS, TROIS MESURES Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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