Deux sur la balançoire Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Informations pratiques

Fontainebleau

Deux sur la balançoire

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Découvrez Deux sur la balançoire , de William Gibson proposé par la Compagnie Ophélia.

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Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

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English : Two on the swing

Discover Two on the Swing by William Gibson, presented by the Compagnie Ophélia.

L’événement Deux sur la balançoire Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau