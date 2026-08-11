UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fontainebleau

Deux sur la balançoire Âne Vert Théâtre Fontainebleau

samedi 12 décembre 2026 · Âne Vert Théâtre · Fontainebleau

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Âne Vert Théâtre
Adresse
6 rue des Sablons
Ville
77300 Fontainebleau
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Voir tarifs sur anevert.fr

Fontainebleau

Deux sur la balançoire

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – – EUR

Voir tarifs sur anevert.fr

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-12 2026-12-13

Découvrez Deux sur la balançoire , de William Gibson proposé par la Compagnie Ophélia.
  .

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39  resanevert@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Two on the swing

Discover Two on the Swing by William Gibson, presented by the Compagnie Ophélia.

L’événement Deux sur la balançoire Fontainebleau a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)