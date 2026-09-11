Développement durable & chocolat, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Développement durable & chocolat 1 – 16 décembre Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre aux heures d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T14:30:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00

Découvrez le développement durable à travers l’histoire du chocolat !

Mise en lumière des impacts sociaux, environnementaux et l’utilisation de l’eau dans la filière cacao.

Animation et dégustation de chocolats.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition

Parentalité : Creaq