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Développement durable & chocolat, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

mardi 1 décembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles

Développement durable & chocolat, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
mardi 1 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Lieu
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil
Adresse
26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre aux heures d'ouverture

Développement durable & chocolat 1 – 16 décembre Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre aux heures d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T14:30:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T19:00:00+01:00

Découvrez le développement durable à travers l’histoire du chocolat !
Mise en lumière des impacts sociaux, environnementaux et l’utilisation de l’eau dans la filière cacao.
Animation et dégustation de chocolats.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Exposition

Parentalité : Creaq

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