Développement durable & chocolat, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Développement durable & chocolat Vendredi 4 décembre, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T16:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T16:30:00+01:00

Un atelier autour du chocolat est proposé le 4 décembre dans le cadre de l’exposition mise en place à la ludo-médiathèque.

Venez prolonger la découverte de l’univers du cacao à travers un moment convivial et participatif.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Atelier découverte