Développement durable & chocolat, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
vendredi 4 décembre 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Développement durable & chocolat Vendredi 4 décembre, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T16:30:00+01:00
Fin : 2026-12-04T14:30:00+01:00 – 2026-12-04T16:30:00+01:00
Un atelier autour du chocolat est proposé le 4 décembre dans le cadre de l’exposition mise en place à la ludo-médiathèque.
Venez prolonger la découverte de l’univers du cacao à travers un moment convivial et participatif.
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Atelier découverte
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