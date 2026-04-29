Pensé comme un temps de transmission et de partage, cet atelier permet à chacun·e de découvrir et d’apprendre certaines danses qui composeront le bal participatif. Le chorégraphe Mickaël Phelippeau y convie plusieurs artistes aux univers singuliers — Marie-Laure Caradec, Ben Cissé, Anastasia Moussier et Alban Richard — pour guider les participant·e·s dans l’apprentissage de gestes, de rythmes et d’énergies propres à la Yellow Party. Chacun·e transmet une danse sur la musique de son choix et dont le titre comporte le mot « Jaune », « Yellow », Amarillo », « Gelb », offrant des clés concrètes pour s’approprier la soirée.

En participant à cet atelier, les participant·e·s deviennent de véritables complices de la Yellow Party, prêt·e·s à rejoindre le bal participatif et à en amplifier l’élan collectif. La soirée se prolonge ensuite avec un DJ set de Verginie Descente, dont l’univers libre et incandescent mêle house, pop et techno pour faire vibrer les corps et transformer la piste en espace de fête partagé.

Moment convivial et fédérateur, cet atelier est aussi un prétexte à se rencontrer et à danser ensemble. Aucun dress code n’est imposé, mais le jaune sera à l’honneur : accessoire, détail ou total look, toutes les fantaisies sont les bienvenues pour illuminer la nuit.

Une soirée coproduite avec Le Carreau du Temple

L’atelier se tiendra le vendredi 5 juin 2026, 19h–21h et la Yellow Party le samedi 6 juin 2026, 23h–02h.

Inscription

La Yellow Party, imaginée dans le cadre de Nuit Blanche, s’annonce comme un grand rendez-vous festif et participatif, mêlant bal collectif et DJ set. Pour en devenir pleinement acteur·rice, le public est invité à rejoindre, en amont, un atelier d’initiation conçu comme une préparation à la fête.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 21h00

Le samedi 06 juin 2026

de 23h00 à 02h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T21:00:00+02:00;2026-06-06T23:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

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