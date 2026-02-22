Devenez les Seigneurs de Chamerolles Visites Costumées Chilleurs-aux-Bois

Devenez les Seigneurs de Chamerolles Visites Costumées

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-20 14:30:00

fin : 2026-12-28 16:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Les 20 et 28 décembre, le Château de Chamerolles propose une expérience hors du commun à ses jeunes visiteurs. Oubliez les vêtements d’aujourd’hui et remontez le temps pour une aventure d’une heure et demie au cœur de l’histoire !

Revêtir l’histoire

Dès leur arrivée, les enfants de 6 à 13 ans sont invités à choisir un costume d’époque pour se transformer en véritables gentes dames ou preux chevaliers. Ainsi parés, ils s’élancent dans les salles du château pour une visite guidée pas comme les autres.

Une épopée d’1h30 entre anecdotes historiques et découverte des décors de Noël, nos jeunes invités vivront le château de l’intérieur.

Le prestige du costume quoi de mieux pour comprendre la vie à la Renaissance que de porter les

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Become the Lords of Chamerolles: Costumed Tours

On December 20 and 28, Château de Chamerolles is offering its young visitors an extraordinary experience. Forget today?s clothes and step back in time for an hour-and-a-half adventure into the heart of history!

