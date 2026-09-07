Devenez un artiste de la Préhistoire., parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Devenez un artiste de la Préhistoire. Mercredi 23 septembre, 14h00 parc archéologique Asnapio Nord

4€ / 2€ / gratuit moins de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Montrez-nous vos talents d’artiste!

Comme à la Préhistoire, créez des vénus en argile, des perles en stéatite et des oeuvres d’art pariétal avec des ocres naturelles.

Sans inscription.

Profitez-en pour découvrir les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Utilisez l’argile, la stéatite et les ocres pour créer des amulettes, des perles et des œuvres pariétales. asnapio sortie

Barry’s Photography