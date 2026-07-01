Devenir Bwgcolman voyage illustré en terre aborigène Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Devenir Bwgcolman voyage illustré en terre aborigène

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06 22:00:00

Date(s) :

2026-10-06

Spectacle de dessin sur sable, Devenir Bwgcolman raconte l’histoire d’une femme aborigène d’Australie issue des générations volées, à travers le regard de la narratrice, Marine.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Becoming Bwgcolman: An Illustrated Journey into Aboriginal Land

The sand-drawing performance *Devenir Bwgcolman* tells the story of an Aboriginal Australian woman from the Stolen Generations, through the eyes of the narrator, Marine.

L’événement Devenir Bwgcolman voyage illustré en terre aborigène Montauban a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme du Grand Montauban