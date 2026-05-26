Dévernissage Mon Petit Musée l’expo ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche

Dévernissage Mon Petit Musée l’expo !

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Mon Petit Musée l’expo !

De novembre 2025 à mai 2026, une quinzaine de personnes se sont retrouvées chaque mois au Passage pour partager une de leurs œuvres d’art préférées et constituer son petit musée personnel . Venez les rencontrer et partager leurs coups de cœur à l’occasion de ce dévernissage de l’exposition !

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

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English : Dévernissage Mon Petit Musée l’expo !

L’événement Dévernissage Mon Petit Musée l’expo ! Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CdC Coeur du Perche