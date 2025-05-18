Laval

Deviens le capitaine de la Mayenne

181 Rue de la Filature Laval Mayenne

Tarif : 35 – 35 – 85 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24

Deviens le capitaine de la Mayenne Stages Découverte Kayak & Paddle Ete 2026

Tu cherches une activité fun pour tes vacances ? Viens glisser sur l’eau, apprendre à manier la pagaie et relever des défis avec tes copains !

• Initiation ludique Apprends les bases en t’amusant

• Jeux nautiques Épervier, relais et défis d’équilibre

• Exploration Découvre la faune et la flore de la Mayenne sous un autre angle

• Sécurité totale Encadrement par des moniteurs diplômés d’État

Conditions de participation

• Avoir entre 7 et 16 ans.

• Savoir nager 25 mètres ou posséder le test anti panique (à passer en piscine).

• Ne pas avoir de contre-indication à la pratique du canoë-kayak

Dates et Tarifs

• Stage n°1 Lundi 06.07 au Vendredi 10.07 De 09h30 à 12h00 85 €

• Stage n°2 Lundi 13.07 et du Mercredi 15.07 au Vendredi 17.07 De 09h30 à 12h00 70 €

• Stage n°3 Lundi 20.07 au Vendredi 24.07 De 09h30 à 12h00 85 €

• Stage n°4 Lundi 27.07 et Mardi 28.07 De 09h30 à 12h00 35 €

• Stage n°5 Lundi 24.08 au Vendredi 28.08 De 09h30 à 12h00 85 €

Éclate-toi sur la Mayenne cet été ! .

181 Rue de la Filature Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 03 27 cklaval@hotmail.com

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English :

Become the captain of the Mayenne Kayak & Paddle discovery courses Summer 2026

L’événement Deviens le capitaine de la Mayenne Laval a été mis à jour le 2026-04-28 par LAVAL TOURISME