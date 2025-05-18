Deviens le capitaine de la Mayenne Laval
Deviens le capitaine de la Mayenne Laval lundi 6 juillet 2026.
Laval
Deviens le capitaine de la Mayenne
181 Rue de la Filature Laval Mayenne
Tarif : 35 – 35 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-24
Deviens le capitaine de la Mayenne Stages Découverte Kayak & Paddle Ete 2026
Tu cherches une activité fun pour tes vacances ? Viens glisser sur l’eau, apprendre à manier la pagaie et relever des défis avec tes copains !
• Initiation ludique Apprends les bases en t’amusant
• Jeux nautiques Épervier, relais et défis d’équilibre
• Exploration Découvre la faune et la flore de la Mayenne sous un autre angle
• Sécurité totale Encadrement par des moniteurs diplômés d’État
Conditions de participation
• Avoir entre 7 et 16 ans.
• Savoir nager 25 mètres ou posséder le test anti panique (à passer en piscine).
• Ne pas avoir de contre-indication à la pratique du canoë-kayak
Dates et Tarifs
• Stage n°1 Lundi 06.07 au Vendredi 10.07 De 09h30 à 12h00 85 €
• Stage n°2 Lundi 13.07 et du Mercredi 15.07 au Vendredi 17.07 De 09h30 à 12h00 70 €
• Stage n°3 Lundi 20.07 au Vendredi 24.07 De 09h30 à 12h00 85 €
• Stage n°4 Lundi 27.07 et Mardi 28.07 De 09h30 à 12h00 35 €
• Stage n°5 Lundi 24.08 au Vendredi 28.08 De 09h30 à 12h00 85 €
Éclate-toi sur la Mayenne cet été ! .
181 Rue de la Filature Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 67 03 27 cklaval@hotmail.com
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English :
Become the captain of the Mayenne Kayak & Paddle discovery courses Summer 2026
L’événement Deviens le capitaine de la Mayenne Laval a été mis à jour le 2026-04-28 par LAVAL TOURISME
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