DI MÉ – Ciné Talk : Lapo Chapé Maison de la Conversation Paris

Venez participer à une soirée de projection et de débat public à l’occasion de la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l’Esclavage et de leurs Abolitions.

Retrouvez-nous à la maison de la Conversation pour la diffusion du film documentaire Lapo Chapé (30 min), suivie d’un temps de discussion intitulé « Identités post-esclavagistes en France : apports, limites et héritage de la loi Taubira 25 ans après ». Cette rencontre interrogera la construction des identités afro-descendantes et la place de cette mémoire dans le cadre juridique et institutionnel français. Le talk sera enregistré pour une rediffusion ultérieure sur Rinse France.

Date

Jeudi 7 mai 2026

Horaires

19h30 à 21h30

Intervenant.e.s

Mélissandre Monatus (réalisatrice), Olivette Otele (historienne) et Kévi Donat (guide et auteur)

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Mémoires de l’esclavage : Projection du film « Lapo Chapé » & débat le 7 mai à 19h30. 25 ans après la loi Taubira, on fait le point.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-08T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T21:30:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/di-me-cine-talk-lapo-chape-tickets-1988085371865?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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