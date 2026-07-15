Diabolo Nef La Boum Rue Louis Pergaud Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Diabolo Nef La Boum

Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 15:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Plongez dans l’univers festif de La Boum des Boumboxeurs. Une boum où petites et grandes frimousses se retrouvent et se laissent porter sur un groove qui part du hip-hop old school vers du son new school pour finir sur les dernières trouvailles.

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Rue Louis Pergaud La Nef Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 25 97 00 info@lanef-musiques.com

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English :

Dive into the festive world of La Boum des Boumboxeurs. A party where kids of all ages come together and let themselves be carried away by a groove that starts with old-school hip-hop, moves on to new-school sounds, and ends with the latest hits.

L’événement Diabolo Nef La Boum Angoulême a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême