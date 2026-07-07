Dialogue(s) Avec la Seine : Espaces et imaginaires de la construction de Paris autour de son fleuve Institut d’études avancées de Paris Paris

Informations pratiques

La récente ouverture de la baignade dans la Seine et la reconquête de ses quais ont profondément transformé le rapport des Parisiens à leur fleuve. Et si ce renouveau annonçait une nouvelle manière d’habiter la ville ?

Cette conférence explore l’évolution des liens entre la Seine, l’architecture, l’urbanisme et les modes de vie. Elle montre comment le retour de nouveaux usages du fleuve peut devenir un puissant levier de transformation, en inspirant un Paris plus durable tout en révélant la richesse de son patrimoine.

Une invitation à imaginer le Paris de demain à travers une question essentielle : comment (ré)activer l’imaginaire de la vie avec la Seine afin de réinventer les espaces qu’elle façonne et de faire de son patrimoine un moteur de la ville durable ?

Conférence de Carola Hein, professeure d’histoire de l’architecture et de l’urbanisme à l’Université technique de Delft et chercheuse en résidence à l’IEA de Paris-Chaire Ville de Paris, dans le cadre du festival Les Traversées du Marais.

Le vendredi 04 septembre 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Entrée gratuite, sur inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T17:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00

Institut d’études avancées de Paris 17, quai d’Anjou 75004 Paris

https://www.paris-iea.fr/fr/evenements/dialogue-s-avec-la-seine-espaces-et-imaginaires-de-la-construction-de-paris-autour-de-son-fleuve information@paris-iea.fr



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