Dialogues méditerranéens sur la détérioration environnementale et les savoirs citoyens, Campus Condorcet – Centre de colloques, Aubervilliers
Dialogues méditerranéens sur la détérioration environnementale et les savoirs citoyens, Campus Condorcet – Centre de colloques, Aubervilliers lundi 8 juin 2026.
Dialogues méditerranéens sur la détérioration environnementale et les savoirs citoyens 8 et 9 juin Campus Condorcet – Centre de colloques Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T08:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T17:30:00+02:00
À l’occasion du 70e anniversaire des indépendances du Maroc et de la Tunisie, ce colloque de deux jours se propose de revisiter les indépendances maghrébines de 1956 et 1962 non comme des événements isolés, mais comme des processus de décolonisation, complexes et connectés, dont les enjeux mémoriels sont l’un des prolongements.
Colloque co-organisé par :
Pour l’IHTP : Malika Rahal, Benjamin Badier, Rihem Fahem
Pour le CAREP : Asma Nouira, Abdelhamid Larguèche et Isabel Ruck
Campus Condorcet – Centre de colloques Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.univ-paris8.fr/Colloque-Decolonisations-et-memoires-des-independances-maghrebines-1956-2026 https://carep-paris.org/prochain-evenement/decolonisations-et-memoires-des-independances-maghrebines-1956-2026/ Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité
À l’occasion du 70e anniversaire des indépendances du Maroc et de la Tunisie, ce colloque de deux jours se propose de revisiter les indépendances maghrébines de 1956 et 1962 non comme des événements …
©Service communication Paris 8
À voir aussi à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
- Point de dépistage TROD, Bouche de métro Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers 5 juin 2026
- Le Bal Jam, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers 5 juin 2026
- Brocante au jardin !, Cour Jardinée, Aubervilliers 6 juin 2026
- Nuit Blanche dans les fabriques artistiques du Grand Paris nord Les Poussières Aubervilliers 6 juin 2026
- TRAM / TaxiTram Nord Centre d’art Ygrec – ENSAPC Aubervilliers 6 juin 2026