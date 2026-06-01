Dialogues méditerranéens sur la détérioration environnementale et les savoirs citoyens, Campus Condorcet – Centre de colloques, Aubervilliers

Dialogues méditerranéens sur la détérioration environnementale et les savoirs citoyens 8 et 9 juin Campus Condorcet – Centre de colloques Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T08:30:00+02:00 – 2026-06-08T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T17:30:00+02:00

À l’occasion du 70e anniversaire des indépendances du Maroc et de la Tunisie, ce colloque de deux jours se propose de revisiter les indépendances maghrébines de 1956 et 1962 non comme des événements isolés, mais comme des processus de décolonisation, complexes et connectés, dont les enjeux mémoriels sont l’un des prolongements.

Colloque co-organisé par :

Pour l’IHTP : Malika Rahal, Benjamin Badier, Rihem Fahem

Pour le CAREP : Asma Nouira, Abdelhamid Larguèche et Isabel Ruck

Campus Condorcet – Centre de colloques Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.univ-paris8.fr/Colloque-Decolonisations-et-memoires-des-independances-maghrebines-1956-2026 https://carep-paris.org/prochain-evenement/decolonisations-et-memoires-des-independances-maghrebines-1956-2026/ Accès libre sur présentation d’une pièce d’identité

À l’occasion du 70e anniversaire des indépendances du Maroc et de la Tunisie, ce colloque de deux jours se propose de revisiter les indépendances maghrébines de 1956 et 1962 non comme des événements …

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