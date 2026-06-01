Stand en santé sexuelle, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Stand en santé sexuelle Dimanche 7 juin, 14h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue avenue Jean Jaurès, 93000 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]

Stand d’information au festival Médiapart