Stand en santé sexuelle, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers
Stand en santé sexuelle, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers dimanche 7 juin 2026.
Stand en santé sexuelle Dimanche 7 juin, 14h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00
Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue avenue Jean Jaurès, 93000 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.solidarite-sida.org/ »}]
Stand d’information au festival Médiapart
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