Festival Emmaüs Solidarité, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Festival Emmaüs Solidarité Samedi 13 juin, 14h30 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T23:59:00+02:00

Le Festival Emmaüs Solidarité revient pour une 4ᵉ édition encore plus engagée et festive le samedi 13 juin 2026, de 14h30 à 00h au Point Fort d’Aubervilliers !

Concerts & DJ sets sur 2 scènes • Comedy club • Marché de créateur.ices • Performances • Workshop • Open-air • Foodtrucks

Nayra

Marquée par ses racines et celles qui l’ont précédée, Nayra développe un univers qui lui est propre. Autodidacte, elle est auteure, compositrice chanteuse de rap. Depuis l’adolescence, sa sensibilité, sa vulnérabilité et sa sincérité façonnent des textes qui traduisent son besoin de raconter son environnement et de prendre la place qui lui revient.

Le chœur de La Cité des Daronnes

Chanteuse, auteure et compositrice, Souad Asla propose des ateliers gratuits de chant pour femmes. Originaire de Béchar (région de la Saoura), elle s’inscrit dans la tradition gnawa et les musiques métissées du sud algérien. Depuis 2020, elle développe le projet “Chœur de femmes” avec L’Onde & Cybèle, un espace de partage et de transmission autour des cultures du Sahara algérien.

Et aussi Meiway · Rachelle Allison · Sergio Alejandro · Waly Dia · Tom Baldetti · Elsa Barrère…

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France https://www.lepointfort.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/festival-emmaus-solidarite-4 »}] Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles.

Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il a ouvert ses portes en 2021 au sein du Fort d’Aubervilliers et est labellisé Art en territoire – Scène conventionnée d’intérêt national Musiques & Danses du Monde par le Ministère de la Culture. M7 Fort d’Aubervilliers

Le Festival Emmaüs Solidarité revient pour une 4ᵉ édition encore plus engagée et festive le samedi 13 juin 2026, de 14h30 à 00h au Point Fort d’Aubervilliers !

© Festival Emmaüs Solidarité