Festival Emmaüs Solidarité #4 Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers
Festival Emmaüs Solidarité #4 Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers samedi 13 juin 2026.
Le Festival Emmaüs Solidarité revient pour une 4ᵉ édition encore plus engagée et festive le samedi 13 juin 2026, de 14h30 à 00h au Le Point Fort d’Aubervilliers !
174 avenue Jean-Jaurès, 93 300 Aubervilliers
CONCERTS . DJ SETS . COMEDY CLUB . SPECTACLES . PERFORMANCES . CREATEUR.ICES . FOOD . OPEN AIR
TARIFS
Tarif plein : 15€
Tarif réduit* : 12€
Gratuit enfant – 8 ans (le billet est à récupérer à la billetterie le jour J)
CONCERTS & DJ SETS · 2 scènes
Meiway
Nayra
Rachelle Allison
Sergio Alejandro
Hadj-Sameer
Hype Mada
Tatafio
Shilita
Ata
HUMOUR
Waly Dia
Tom Baldetti
BIG S
Elsa Barrère
Umut Köker
PERFORMANCES & ANIMATIONS
Tout au long de la journée, découvrez des spectacles et performances artistiques pour les petits et les grands avec SWAG STUDIO
KIDS CORNER
Jeux géants, ateliers cirque pour s’initier au jonglage et aux acrobaties, espace football et animations en plein air.
VAGABOND MARKET
Mode, bijoux, accessoires, objets uniques, vintage, céramiques, illustrations, strass dentaires, crochet, cosmétiques et bien d’autres pépites vous attendent dans une ambiance conviviale et festive.
FOOD
Plusieurs foodtrucks et stands engagés seront présents pour se restaurer et profiter pleinement de la journée.
TARIFS
Regular tickets :
Tarif plein : 15€
Tarif réduit* : 12€
*Sur justificatif : étudiant·e, bénéficiaire du RSA, demandeur·euse d’emploi, personne en situation de handicap, – de 18 ans, habitant·e de Seine-Saint-Denis
Last ticket : à venir
Le Festival Emmaüs Solidarité revient pour une 4ᵉ édition encore plus engagée et festive le samedi 13 juin 2026, de 14h30 à 00h au Le Point Fort d’Aubervilliers !
Le samedi 13 juin 2026
de 14h30 à 00h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-13T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00
Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers
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