Festival Emmaüs Solidarité #4 Le Point Fort d’Aubervilliers Aubervilliers

Le Festival Emmaüs Solidarité revient pour une 4ᵉ édition encore plus engagée et festive le samedi 13 juin 2026, de 14h30 à 00h au Le Point Fort d’Aubervilliers !

174 avenue Jean-Jaurès, 93 300 Aubervilliers

CONCERTS . DJ SETS . COMEDY CLUB . SPECTACLES . PERFORMANCES . CREATEUR.ICES . FOOD . OPEN AIR

TARIFS

Tarif plein : 15€

Tarif réduit* : 12€

Gratuit enfant – 8 ans (le billet est à récupérer à la billetterie le jour J)

CONCERTS & DJ SETS · 2 scènes

Meiway

Nayra

Rachelle Allison

Sergio Alejandro

Hadj-Sameer

Hype Mada

Tatafio

Shilita

Ata

HUMOUR

Waly Dia

Tom Baldetti

BIG S

Elsa Barrère

Umut Köker

PERFORMANCES & ANIMATIONS

Tout au long de la journée, découvrez des spectacles et performances artistiques pour les petits et les grands avec SWAG STUDIO

KIDS CORNER

Jeux géants, ateliers cirque pour s’initier au jonglage et aux acrobaties, espace football et animations en plein air.

VAGABOND MARKET

Mode, bijoux, accessoires, objets uniques, vintage, céramiques, illustrations, strass dentaires, crochet, cosmétiques et bien d’autres pépites vous attendent dans une ambiance conviviale et festive.

FOOD

Plusieurs foodtrucks et stands engagés seront présents pour se restaurer et profiter pleinement de la journée.

TARIFS

Regular tickets :

Tarif plein : 15€

Tarif réduit* : 12€

*Sur justificatif : étudiant·e, bénéficiaire du RSA, demandeur·euse d’emploi, personne en situation de handicap, – de 18 ans, habitant·e de Seine-Saint-Denis

Last ticket : à venir

Le Festival Emmaüs Solidarité revient pour une 4ᵉ édition encore plus engagée et festive le samedi 13 juin 2026, de 14h30 à 00h au Le Point Fort d’Aubervilliers !

Le samedi 13 juin 2026

de 14h30 à 00h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-13T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T14:30:00+02:00_2026-06-13T00:00:00+02:00

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

https://www.festivalemmaussolidarite.fr https://www.facebook.com/festivalemmaussolidarite https://www.facebook.com/festivalemmaussolidarite



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