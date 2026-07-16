Dialogues photographiques, Bibliothèque municipale de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Dialogues photographiques Samedi 6 mars 2027, 15h00 Bibliothèque municipale de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-06T15:00:00+01:00 – 2027-03-06T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-06T15:00:00+01:00 – 2027-03-06T17:00:00+01:00

Dans le cadre du partenariat avec le Musée d’art contemporain de Lyon, Matthieu Lelièvre interviendra sur les processus de réinvention de la photographie à travers son histoire.

Bibliothèque municipale de Lyon 30 Boulevard Vivier Merle 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 62 18 00 https://www.bm-lyon.fr/ Héritière d’une histoire qui s’étend sur plusieurs siècles, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), première bibliothèque municipale de France en dehors de Paris, est constituée aujourd’hui d’un réseau de 16 bibliothèques. Elle propose près de 4 millions de documents à la consultation et au prêt, ainsi que de nombreux services. a bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu est facilement accessible : elle dispose de deux entrées, l’une au 30 boulevard Vivier-Merle (face à la gare) et l’autre face au niveau 2 du centre commercial (angle rue Cuirassiers et rue Bouchut). Plusieurs parkings sont disponibles à proximité, notamment ceux du parc des Cuirassiers, du centre commercial Part-Dieu, de la gare Part-Dieu et de la Villette. Le site est desservi par les transports en commun (métro, bus, tramway) grâce à sa localisation centrale, à deux pas de la gare Part-Dieu. La bibliothèque propose également des aménagements pour les personnes à mobilité réduite, dont un service de portage à domicile pour les usagers concernés

Dans le cadre du partenariat avec le Musée d’art contemporain de Lyon, Matthieu Lelièvre interviendra sur les processus de réinvention de la photographie à travers son histoire.

Détail d’un autochrome©Fernand Arloing