DIANE SEGARD – PARC EXPO DE TOURS Tours

DIANE SEGARD Début : 2026-03-22 à 18:00. Tarif : – euros.

ParadesComment monter sur scène seule quand on est plus autruche que paon ? Quand on flippe à mort quoi…En créant des personnages portant en eux l’hilarante tragédie quotidienne d’être soi et en les laissant parler pour nous.Même si eux aussi flippent à mort.Comme vous quand vous avez peur de mal éduquer votre enfant, de finir seul avec une boite de raviolis ou de ne pas aller assez voir votre grand-mère à l’Ehpad. Et du coup on a tous les fesses qui font bravo, et du coup c’est rigolo, enfin j’espère, que ça va vous faire rire … maintenant j’angoisse.Bref, c’est un spectacle pour se dire que tout ira bien. Mais passez voir votre grand-mère à l’Ehpad avant de venir, quand même.Après trois ans à développer des personnages névrosés en vidéo sur les réseaux sociaux, Diane Segard monte sur scène avec eux pour le plus collectif des seuls en scène.Auteurs : Mathilde Guêtré Rguieg et Diane SegardMise en scène : Mathilde Guêtré RguiegCréation Lumières : Mehdi RguiegAvec le soutien du Fonds SACD Humour

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PARC EXPO DE TOURS Avenue Camille Chautemps 37000 Tours 37